Оливкова олія може бути шкідлива для здоров'я

Оливкова олія може бути небезпечною для організму. Корисна, як багато хто думає, оливкова олія аж ніяк не є абсолютно здоровим продуктом, - про що в черговий раз заговорили дослідники.

Професор Родні Білтон, який 15 років до цього вивчав властивості різних харчових продуктів, поповнив список експертів, які критикують повальне захоплення оливковою олією. Професор Білтон не стверджує, що в оливковій олії немає користі і зовсім не збирається рекомендувати всім відмовлятися від вживання цього продукту. Тим не менш, фахівець вважає, що на хвилі популяризації олія оливи нерідко вживається при таких умовах обробки і подачі на стіл, що продукт дійсно стає потенційно небезпечним для організму.

За словами експерта, оливкова і деякі інші популярні в кулінарії олії ні в якому разі не можна нагрівати при приготуванні страв - однак саме ця важлива для підтримки здоров'я умова найчастіше порушується.

Зауважимо, що медики не вперше скептично висловлюються щодо оливкової олії. Так, російські фахівці виступали в пресі з теорією про те, що в умовах вітчизняного клімату в плані користі оливковій олії варто віддати перевагу інші олії.