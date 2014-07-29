Вікова макулярна дегенерація починається раніше, ніж вважалося

Загальноприйнятою точкою зору є те, що це захворювання зустрічається переважно у літніх людей, найчастіше, після 65 років. Однак, як показало дослідження, проведене вченими з університету Йоганна Гутенберга в Майнці макулодистрофія може починатися набагато раніше.

Христина Корб (Christina A. Korb) і Ульріке Коттлер (Ulrike B. Kottler) вивчили знімки очного дна учасників дослідження Gutenberg Health Study. Всього для аналізу були доступні 4340 знімків. Лікарі незалежно один від одного оцінили зображення щодо наявності симптомів дегенерації макули (тверді і м'які друзи, перерозподіл пігменту на сітківці, ознаки атрофії) і порівняли результати з віком пацієнтів і потенційними факторами ризику.

Результати порівняння підтвердили початкове припущення, що макулярна дегенерація значно посилюється з віком. Дещо несподівано виявилося те, що рання форма захворювання простежувалася у людей починаючи з 50 років. Більш того, у віковій групі 35-44 роки у 3,8% учасників дослідження виявилися перші симптоми макулодистрофії. При цьому стать, колір очей і приналежність до міського або сільського населення ніяк не були пов'язані з досліджуваними формами патології.

Отримані дані можуть привернути увагу офтальмологів, які проводять планові медичні огляди. Якщо раніше обстеження макулярної зони проводили переважно літнім пацієнтам, то тепер, можливо, вік не буде суворим порогом. Виявлення змін на ранній стадії допоможе спланувати схеми лікування, відтак хворобу вдасться сповільнити. Крім того, німецькі вчені продовжують накопичувати дані і, можливо, зможуть більш точно ідентифікувати фактори ризику, характерні для цього захворювання.

remedium.ru