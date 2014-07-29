Що раніше людина навчилася читати, то вище її інтелект - психологи
11:25, 29 липня 2014Зарубіжні новини
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Вчені знайшли кореляцію між віком, в якому дитина починає читати, і його подальшим інтелектуальним розвитком
Фото: УНІАН
Ці результати вони опублікували в журналі Child Development.
У дослідженні брали участь майже 2 тис. однояйцевих близнюків - у них геном повністю ідентичний, тому можна оцінити вплив зовнішніх факторів, в тому числі, на інтелект. Порівняли вік, в якому той і інший оволодів читанням, і інтелектуальні здібності у віці 7, 9, 10, 12 та 16 років.
Виявилося, що якщо спостерігалася різниця у віці оволодіння читанням між одним і іншим близнюком, то різнився й рівень їхнього інтелекту.
Психологи підкреслюють, що читання розвиває не тільки вербальні навички, оволодіння словом, але і невербальні, які потрібні для розуміння написаного тексту.
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