Відмова від цукру загрожує серйозними проблемами для здоров'я

13:26, 29 липня 2014
Зарубіжні новини
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Відмовитися від нього - значить позбавити себе важливих сполук

Фото УНИАН

Цукор призводить до набору ваги, прискорює старіння і стоїть за багатьма недугами. Проте повністю відмовлятися від нього не можна, попереджають лікарі. До того ж, повністю вивести цукор з раціону практично не можна. Він міститься в овочах, фруктах, молочних продуктах, яйцях, алкоголі і горіхах. Це все корисні продукти. Відмовитися від них - позбавити себе важливих сполук, відзначає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail.

У зв'язку з цим багато питань викликає "палеолітична дієта", покликана копіювати раціон перших людей. Її основа - м'ясо, ягоди та овочі, зовсім не багаті цукром. Фахівці проти такого підходу, як і проти дієт, які обіцяють зменшити обсяги у окремих частинах тіла за рахунок впливу на гормони. Наприклад, боки нібито можна прибрати, якщо відмовитися від цукру.

Не варто захоплюватися коктейлями, замінюючи ними повноцінну їжу.

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