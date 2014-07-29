Знижена чутливість до запахів - результат неправильного харчування

Відомо, що ожиріння підвищує ризик різних захворювань, включаючи хвороби серця і діабет. Але, як виявилося, воно також знижує чутливість до запахів, пише meddaily.ru з посиланням на Medical News Today з посиланням на дослідження мишей, проведене Університетом Флориди. Так як нюх безпосередньо пов'язаний з харчовою поведінкою, здатність розпізнавати запахи керує нашим вибором продуктів харчування.

Протягом 6 місяців фахівці годували мишей жирними продуктами, викликавши у них ожиріння. Також була контрольна група, яка сиділа на звичайному кормі. Ще у дослідження включили тварин, генетично схильних до ожиріння. Всі тварини навчилися асоціювати певний запах з водою (винагородою). В результаті у мишей, які харчувалися жирними продуктами, було тільки 50% клітин мозку, що кодують нюхові сигнали.

Вони повільніше проводили зв'язок між запахом і нагородою. Більш того, ці тварини повільніше адаптувалися, якщо вводився новий запах. Найважливіше, що, перейшовши на нормальний раціон, проблеми з нюхом залишалися. При цьому генетично схильні до ожиріння миші демонстрували втрату чутливості, харчуючись тільки жирними продуктами.

Мабуть, певний раціон змінює запальний статус нюхової слизової оболонки. Плюс, жирні продукти впливають на різні частини мозку, задіяні в обробці нюхових сигналів. Внаслідок ожиріння в тілі підвищується рівень цукру та інсуліну. А іонні канали нюхової системи чутливі до цих сполук. До речі, жирний раціон в підлітковому періоді підвищує ризик раку грудей. Ще збільшується ризик синдрому гіперактивності і проблем з навчанням.