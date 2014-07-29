Діти лякаються того ж, чого боялися їхні матері

Американські нейробіологи опублікували в журналі PNAS статтю, в якій показано: під час страху (і виділення гормонів стресу) змінюється індивідуальний запах. Діти здатні вловлювати такі зміни у своїх матерів, і лякаються того ж, чого боялися їх матері - у випадку експерименту мова йшла про штучно вироблений страх перед запахом перцевої м'яти.

Цікаво, що інші страхи, які виникають пізніше під впливом особистого досвіду тварин, поступово проходять, якщо не підкріплюються свіжими подіями, в той час як побоювання, перейняті від матерів, дуже стійкі.

Крім цього, дослідники з'ясували, яку ділянка мозку специфічно активується, коли маленькі гризуни відчувають "материнський" страх. Це латеральна (бічна) ділянка мигдалини мозку, частина кола Пейпеца - набір структур, відповідальних за прояв емоцій.