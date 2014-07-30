AstraZeneca створить два неінвазивні тести для визначення мутацій злоякісних пухлин

Угоду про спільну роботу над тестами укладено з компаніями Roche і Qiagen.

Обидва тести розраховані на визначення в плазмі крові пацієнтів фрагментів пухлинної ДНК. Така технологія дозволить уникнути проведення біопсії для аналізу характеру пухлини.

Як повідомляється на сайті компанії, угода з нідерландською компанією Qiagen передбачає розробку неінвазивного діагностичного тесту для виявлення пацієнтів, яким підійде терапія препаратом Iressa (гефітіниб) - селективним інгібітором тирозинкінази рецепторів епідермального фактора росту (EGFR).

Другий тест на підтримку експериментального препарату AZD9291 буде створюватися в партнерстві з Roche. За планами компанії, розробка дозволить визначити мутацію рецепторів EGFR як у плазмі крові пацієнта, так і в зразку пухлини. Також новий тест оптимізує процес клінічних досліджень препарату серед пацієнтів з пухлинами, резистентними до інгібіторів тирозинкінази EGFR першого покоління. AZD9291 призначений для лікування недрібноклітинного раку легені з мутацією T790M.

remedium.ru