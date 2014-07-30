Сім хвилин щоденної пробіжки скоротить ризик смерті на 30% - медики

Результати дослідження були опубліковані в журналі Американського коледжу кардіології.

Дослідники спостерігали за 55137 учасниками віком від 18 до 100 років протягом п'ятнадцяти років, протягом яких понад 3000 чоловік померли. У загальній складності 1217 смертельних випадків були пов'язані з захворюваннями серцево-судинної системи, а також з патологіями серця і периферичних артерій.

У ході дослідження виявилося, що "бігуни", становили трохи менше чверті вибірки, жили в середньому на три роки довше, ніж ті, хто не займався пробіжками. Крім цього, загальний ризик смерті бігунів був на 30% нижчим, а ризик смерті від серцево-судинних захворювань або інсульту - на 45%. Серед учасників, які регулярно виходили на пробіжку протягом шести років, ризик смерті від серцевого нападу був нижчим вдвічі.

За оцінками медиків, для зниження ризику смерті досить бігати 51 хвилину на тиждень або близько семи хвилин в день, долаючи менше 10 кілометрів. При цьому щотижневі заняття протягом години виявилися не менш корисні, ніж біг протягом трьох годин на тиждень.

На думку медиків, для людей, що ведуть сидячий спосіб життя, біг може бути кращий альтернативою, ніж інтенсивні вправи, на які потрібно 15-20 хвилин. Так як в сучасному світі брак часу вважається однією з найбільш серйозних перешкод для занять спортом і фізичної активності, вчені сподіваються, що їх дослідження зможе мотивувати людей змінити звичний спосіб життя.

Новини Ізраїлю