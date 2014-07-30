У мозку людини виявлено "вимикач" апетиту

Американські вчені виявили ділянку мозку, при стимуляції якої відбувається "вимикання" апетиту. Це відкриття зробили вчені з Каліфорнійського технологічного інституту. Дослідники вважають, що результати, отримані під час їхніх наукових пошуків, згодом зможуть посприяти лікуванню анорексії та ожиріння.

У рамках експериментів на мишах вченими використовувалися лазерні промені для стимуляції у гризунів нейронів у ділянці мигдалеподібного тіла. Ця ділянка мозку, відповідальна за такі емоції, як страх і стрес. Подразнення даної ділянки призводило до негайного припинення споживання їжі.

За словами головного автора дослідження Девіда Андерсона це було подібне до того, як "ніби ви клацнули вимикачем, який не дозволяє тваринам їсти".

Потім дослідники за допомогою хімічних речовин домагалися імітації у мишей різних відчуттів, наприклад, відчуття ситості, нудоти, нездужання і гіркого смаку. І в кожному з випадків нейрони мигдалеподібного тіла були активними. Це підштовхнуло вчених припустити, що ця група нейронів відповідає за формування реакції на вживання їжі.

Дослідники вважають, цілком ймовірно, що такі клітини є і в головному мозку людини. І якщо це науково підтвердиться, то згодом це може допомогти при лікуванні різноманітних харчових розладів. Далі вчені мають намір вивчити, як дана група нейронів взаємопов'язана з іншими відомими центрами, що регулюють апетит.

med2.ru