Фахівці розповіли, як правильно планувати відпустку

Співробітники Університету Оттави вважають: неправильно організована відпустка не дозволяє впоратися зі стресом в глобальному сенсі, викликаним роботою. Тобто, повернувшись на роботу, людина знову страждає від стресу, пояснює meddaily.ru з посиланням на Canada.com. Іноді ж відпустка, навпаки, забирає сили, каже професор Лоран Лап'єр.

Вчені радять ставити завдання на відпустку, які співвідносяться з внутрішніми потребами людини. Для когось це може бути банальне прибирання гаража. Потім, до виходу у відпустку слід скласти список обов'язкових справ. Немає нічого гірше, ніж повертатися до старих проблем після відпустки. Це чудово підходить для людей, орієнтованих на результат. Коли ж відбувається повернення до робочого процесу, варто організувати справи за ступенем важливості. Експерти рекомендують розібратися з загальними, великими питаннями, і вдаватися в деталі потім.

Ще порада: у відпустці потрібно займатися речами, які поповнюють енергетичні ресурси організму (масаж, йога, фітнес, плавання, заняття хобі). Навіть якщо доводиться працювати у відпустці, слід сфокусуватися на позитивних аспектах і спілкуватися з приємними людьми. В цілому варто робити відпустку максимально простою, щоб несподіванки і стресові ситуації не пошкодили.