Йогурт для гіпертоніків

Пробіотики - це препарати, що містять живі бактерії, імовірно корисні для організму. У ролі популярних пробіотиків для щоденного вживання виступають йогурти та інші кисломолочні продукти. Також розроблені БАДи, в яких бактерії знаходяться в більшій концентрації, ніж у йогуртах, пише Здоров'я.

Ефект від пробіотиків залишається спірним: ряд фахівців вважає, що це швидше плацебо, ніж реальна допомога кишечнику і організму в цілому. Для того, щоб наблизитися до істини, необхідно проводити більше клінічних досліджень.

Днями Американська кардіологічна асоціація опублікувала огляд, узагальнюючи накопичені дані про клінічні випробування пробіотиків. Дослідники прийшли до висновку, що при певних умовах пробіотики можуть позитивно впливати на артеріальний тиск.

На підставі аналізу 9 досліджень, присвячених впливу пробіотиків на артеріальний тиск у 543 пацієнтів як з нормальним, так і підвищеним артеріальним тиском, вчені прийшли до наступних висновків:

- пробіотики знижують систолічний і діастолічний артеріальний тиск (дані порівнювали з показниками контрольної групи, не яка вживала пробіотики)

- у пацієнтів з підвищеним артеріальним тиском благотворний ефект більш виражений

- пробіотики ефективні, якщо їх приймати не менше 8 тижнів

- для того, щоб ефект був помітний, число КУО (колонієутворюючих одиниць) в продукті не повинно бути менше 10 в 11степені, так що мова йде скоріше про аптечні препарати, ніж про біойогурти.

В цілому дослідження підтвердило уявлення про те, що пробіотики благотворно позначаються на стані організму. Правда, конкретні механізми впливу кишкових бактерій на кровообіг ще належить вивчити.