Мозок людини здатний передбачати небезпеку

Вчені виявили крихітну ділянку мозку, що викликає відчуття, що повинно трапитися щось погане, передає meddaily.ru з посиланням на BBC. Вони вважають: повідець епіталамуса (habenula) відповідає за погані передчуття і відповідь на неприємні переживання. Дослідження на тваринах показали: саме ця структура спрацьовує, коли суб'єкти очікують або переживають неприємні події. В людей ця крихітна ділянка (менше 3 міліметрів в діаметрі) погано помітна при скануванні мозку.

Дослідники з Університетського коледжу Лондона зробили МРТ 23 людям. Під час цього їм показали ряд абстрактних зображень. За деякими з них випливало покарання (болючі удари струмом), за іншими - винагороду (гроші), а ще кілька були нейтральними. Деякі зображення завжди були пов'язані з покаранням або винагородою, а для інших це умова постійно змінювалося, тому люди не були впевнені, чи відчують вони біль. Коли учасники бачили фотографії, за якими йшло покарання, з'являлася активність на повідку епіталамуса. Чим більше вони були впевнені, що після картинки послідує покарання, тим вищим був рівень активності і швидше вона виникала. У зв'язку з цим, вчені заявляють: повідець епіталамуса допомагає людям зрозуміти, коли їм загрожує небезпека.

Дослідники припускають, що гіперактивність цієї ділянки може викликати песимізм, властивий депресії. Зараз вони займаються вивченням того, чи дійсно повідець пов'язаний з цим розладом.