Молоко виявилося корисним при пухлинах
10:24, 31 липня 2014Зарубіжні новини
0
Раніше вже було відомо, що молочний білок має противірусні та антибактеріальні властивості
Фото: УНІАН
Молоко виявилося прекрасним джерелом протиракових агентів, що рятують від новоутворень в шлунку. Таке відкриття співробітників Іланьского університету, пише svit24.net.
Раніше вже було відомо, що молочний білок має противірусні та антибактеріальні властивості. Це також хороший імуномодулятор. Тепер же з'ясувалося, що один з трьох ферментів цього білка знижує виживання ракових клітин в пухлинах шлунка. Правда, є одне «але». Ефект сильно залежить від часу дії на ракові клітини і дозування.
Оскільки в літньому віці ризик онкологічних захворювань збільшується, вчені радять вживати молоко протягом усього життя.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter