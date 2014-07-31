Молоко виявилося корисним при пухлинах

10:24, 31 липня 2014
Зарубіжні новини
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Раніше вже було відомо, що молочний білок має противірусні та антибактеріальні властивості

Фото: УНИАН

Молоко виявилося прекрасним джерелом протиракових агентів, що рятують від новоутворень в шлунку. Таке відкриття співробітників Іланьского університету, пише svit24.net.

Раніше вже було відомо, що молочний білок має противірусні та антибактеріальні властивості. Це також хороший імуномодулятор. Тепер же з'ясувалося, що один з трьох ферментів цього білка знижує виживання ракових клітин в пухлинах шлунка. Правда, є одне «але». Ефект сильно залежить від часу дії на ракові клітини і дозування.

Оскільки в літньому віці ризик онкологічних захворювань збільшується, вчені радять вживати молоко протягом усього життя.

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