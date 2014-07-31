Молоко виявилося корисним при пухлинах

Молоко виявилося прекрасним джерелом протиракових агентів, що рятують від новоутворень в шлунку. Таке відкриття співробітників Іланьского університету, пише svit24.net.

Раніше вже було відомо, що молочний білок має противірусні та антибактеріальні властивості. Це також хороший імуномодулятор. Тепер же з'ясувалося, що один з трьох ферментів цього білка знижує виживання ракових клітин в пухлинах шлунка. Правда, є одне «але». Ефект сильно залежить від часу дії на ракові клітини і дозування.

Оскільки в літньому віці ризик онкологічних захворювань збільшується, вчені радять вживати молоко протягом усього життя.