Кава рятує від психічних розладів, а газована вода викликає депресію

Вчені продовжують шукати причинно-наслідкові зв'язки, щоб допомогти людям зберегти здоров'я на довгі роки. На цей раз вони вивчили довгостроковий вплив на організм вживання різних напоїв. Якщо Ви з тих, хто п'є каву або газовані напої, Ви будете здивовані, дізнавшись про їхню користь чи шкоду.

Дослідники стверджують, що вживання в середньому 4 банок газованих напоїв (близько 1 літра) в день підвищує ризик розвитку депресії на 30%! Те ж відноситься до їх дієтичних варіантів.

Крім того, вони з'ясували, що 4 чашки кави в день знижують ризик розвитку психічних захворювань на 10%.

"Зниження кількості споживаних газованих напоїв і заміна їх на каву без цукру може допомогти значно знизити ризик розвитку депресії в майбутньому", - вважає доктор Хонглей Чен.

Эмер Онілл з асоціації з вивчення психічних розладів також прокоментував результати цього дослідження:

"Ми дуже раді, що вчені продовжують шукати причинно-наслідкові зв'язки, щоб допомогти людям залишатися здоровими на довгі роки. Вже давно загальноприйнятою є думка, що харчування має величезний вплив на наш настрій. Те ж стосується і регулярного споживання великої кількості газованих напоїв, алкоголю і кофеїну."

А ось асоціація газованих напоїв Великобританії не вважає результати цього дослідження обґрунтованими. На їх думку, при такому висновку слід вивчати не тільки їжу та напої, а брати до уваги схильність до депресії та інших психічних захворювань, аналізуючи сімейну історію.