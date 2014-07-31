Зловживання алкоголем може призвести до втрати пам'яті у старості - вчені

Про відкриття вчених повідомило в середу, 30 липня, британське изданиеThe Guardian. Результати дослідження опубліковані в Американському журналі гериартрической психіатрії.

Вчені досліджували понад 6 тисяч американців середнього віку на предмет вживання спиртного в минулому і діагностували їхні розумові здібності протягом восьми років. Учасникам пропонувалося відповісти на чотири питання: чи відчували вони колись, що повинні пити менше; зустрічали критику своєї любові до випивки з боку інших людей; відчували себе погано після чергової пляшки, і чи були випадки, коли вони пили з ранку, щоб прийти в себе або позбавитися похмілля. Виявилося, що ті, хто мали в юності подібні проблеми з алкоголем, в два рази частіше ризикували заробити тяжкі порушення пам'яті.

Раніше було виявлено, що ризик розвитку слабоумства пов'язаний з кількістю регулярно вживаного спиртного в літньому віці, однак про довгострокові наслідки вживання міцних напоїв в юності було мало відомо.

На думку дослідників, суспільство сконцентровано на найближчих негативних наслідках надмірної випивки, і дуже важливо враховувати приховані проблеми, які викликає зловживання алкоголем, такі як погіршення когнітивних здібностей у більш пізньому віці. Вчені відзначають, що отримані дані допоможуть при подальшому вивченні причин розвитку деменції.

Новини Ізраїлю