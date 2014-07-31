Через епідемію лихоманки Ебола в Ліберії закривають усі навчальні заклади

У зв'язку з найбільшою в історії епідемії лихоманки Ебола, внаслідок якої в Ліберії, Гвінеї та Сьєрра-Леоне померли вже 672 людини, влада Ліберії прийняла рішення закрити навчальні заклади і відправити державних службовців у місячний примусову відпустку, повідомляє Reuters.

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Ліберійська влада також заявила про намір оголосити карантин у деяких районах країни, який передбачатиме заборону в'їзда і виїзда з цих районів для всіх, за винятком медичного персоналу та постачальників постачання.

Організація "Лікарі без кордонів" ще у червні заявила, що епідемія лихоманки Еболи в західній Африці вийшла з-під контролю.

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У кінці липня побоювання про поширення епідемії посилилися, коли смертельна лихоманка дісталася до Лагосу, де проживає 21 млн осіб. Лихоманка була діагностована у пасажира, який прибув в Нігерію з Ліберії.

У Ліберії лихоманка Ебола вразила вже двох американців, які працювали в медичному центрі у Монровії.

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