ВООЗ виділить на боротьбу з вірусом лихоманки Ебола 100 млн доларів
10:07, 01 серпня 2014Зарубіжні новини
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Лідери світової організації та африканських країн зустрінуться завтра у Гвінеї для обговорення ситуації
REUTERS
Всесвітня організація охорони здоров'я та лідери країн Західної Африки мають оголосити спільний план щодо боротьби із лихоманкою Еболи, яка поширюється у регіоні. Про це повідомляє ВВС.
План передбачає виділення 100 мільйонів доларів на оперативне реагування на численні спалахи хвороби, яка забрала вже 729 життів.
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Лідери світової організації та африканських країн зустрінуться завтра у Гвінеї для обговорення ситуації.
У Сьєрра-Леоне сьогодні оголосили надзвичайний стан після того, як 233 людини загинули внаслідок лихоманки.
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