ВООЗ виділить на боротьбу з вірусом лихоманки Ебола 100 млн доларів

Всесвітня організація охорони здоров'я та лідери країн Західної Африки мають оголосити спільний план щодо боротьби із лихоманкою Еболи, яка поширюється у регіоні. Про це повідомляє ВВС.

План передбачає виділення 100 мільйонів доларів на оперативне реагування на численні спалахи хвороби, яка забрала вже 729 життів.

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Лідери світової організації та африканських країн зустрінуться завтра у Гвінеї для обговорення ситуації.

У Сьєрра-Леоне сьогодні оголосили надзвичайний стан після того, як 233 людини загинули внаслідок лихоманки.