Горіхи знижують рівень цукру при діабеті

Канадські вчені з'ясували: вживання в їжу приблизно двох порцій горіхів знижує та стабілізує рівень глюкози в крові при діабеті 2-го типу. Ефект особливо виражений, коли горіхи замінюють вуглеводи в раціоні хворого, пишуть "МедНовости". Мова йде про такиі горіхи, як волоський горіх, мигдаль, фундук, кешью, каштани, фісташки, кокосовий горіх, макадамія, бразильський горіх, пекан і кедрові горішки.

Фахівці проаналізували результати 12 клінічних досліджень. В них брали участь 450 пацієнтів з діабетом 2-го типу. Дослідники встановили, що щоденне вживання в їжу близько 56 грамів горіхів має позитивний вплив на два найважливіших при діабеті біохімічних показники - глікований гемоглобін (середній рівень вмісту цукру в крові за період до трьох місяців) та рівень глюкози в крові натще. Одна порція горіхів становила чверть чашки або 30 грамів.

Найкращі результати спостерігалися, коли горіхи замінювали в раціоні очищені вуглеводи, а не насичені жири. Автор роботи, Джон Сівенпайпер, каже: "Горіхи багаті жирами, і відповідно, висококалорійні. Однак учасники досліджень не набирали вагу, бо це корисні ненасичені жири".