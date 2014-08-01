Тренування підвищують самооцінку людини

Вчені впевнені: регулярні тренування захищають людину від стресу, налаштовують її на позитивний лад, дозволяють розглянути світ у більш яскравих фарбах, пише news.eizvestia.com з посиланням на Live Science. В ході дослідження 66 добровольців дивилися мультфільм, де фігура постійно рухалася до глядача або від глядача.

Зазначимо, до перегляду мультфільму добровольці бігали, ходили по біговій доріжці або байдикували. В результаті випробування люди, які займалися спортом, вважали фігуру на екрані менш загрозливою і небезпечною. Нероб, навпаки, було складно переконати в тому, що фігура не несе в собі ніякої загрози.

Вчені вважають, тренування можуть значно покращити не лише фізичне, але й психічне самопочуття людини. При сполученні навантажень, спрямованих на збільшення м'язової сили і розслаблення (біг і йога, наприклад), можна домогтися відмінних результатів і значно підвищити самооцінку.