Дієти можуть привести до серйозних відхилень у психіці й організмі

Чим раніше жінка починає сідати на дієти, тим більша ймовірність щодо проблем зі здоров'ям, зокрема розлади у харчуванні і алкоголізм, пише meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail з посиланням на роботу вчених. Відповідне десятирічне дослідження Університету Флориди торкнулося 1340 осіб. Виявилося, жінки відчували потужний соціальний тиск, який змушував їх зменшувати вагу. І це стосувалося жінок різних вікових груп.

Деякі вже в три роки намагалися стежити за вагою і активно сиділи на дієтах. Деякі ж починали контролювати калорійність раціону в 26 років. За словами професора Памели Кіл, якщо людина починає рано експериментувати з дієтами, то проблеми можуть проявитися навіть через 10 років після закінчення коледжу.

Або, можливо, справа в наявності споконвічних проблем зі здоров'ям (вплив не тільки довкілля, але і генетики). Дійсно, розлади харчування - результат соціального, психологічного і біологічного впливу. Якщо припиняти подібні відхилення відразу, можна уникнути розвитку в подальшому проблем з їжею, алкоголем, набором ваги. Краще робити ставку на фізичну активність і правильне харчування (велика кількість фруктів і овочів). Починати пропаганду здорового підходу слід ще в початковій школі. Адже потім, коли настане статеве дозрівання, багато дітей будуть швидко рости, набирати вагу, що введе їх в дистрес.