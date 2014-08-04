Токсикоз мами корисний для здоров'я малюка

12:11, 04 серпня 2014
Зарубіжні новини
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Ранкова нудота вагітної позитивно позначається на інтелекті дитини

Фото: УНИАН

Для жінок, які страждають від ранкового нездужання, найчастіше характерна здорова вагітність з меншою ймовірністю викидня, пише meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. Ранкова нудота позитивно позначається і на інтелекті дитини. Проте дослідники попереджають, що корисні ефекти від ранкового нездужання не поширюються на надмірну блювоту (гіперемезіс вагітних).

Канадські дослідники з Університету Торонто виявили: у жінок, що не страждали від нудоти і блювання під час вагітності, від трьох до десяти разів частіше траплялися викидні протягом перших трьох місяців вагітності, на відміну від жінок, що мали симптоми токсикозу. У дітей, матері яких мучилися від ранкового нездужання, менший ризик народитися раніше терміну, вроджених дефектів і зниженої маси тіла при народженні. Результати тестів на IQ у таких дітей були вищі.

Провідний дослідник Гідеон Корен каже: "Сильне ранкове нездужання під час вагітності негативно впливає на здоров'я та якість життя жінок. Наші результати показують: настільки важкі симптоми позитивно впливають на плід. Це може бути обумовлено більш сприятливим гормональним фоном при токсикозі, хоча ця гіпотеза дотепер не доведена".

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