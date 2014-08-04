ВООЗ запускає масштабну програму з боротьби з лихоманкою Ебола

На програму було виділено 100 млн доларів, повідомляється на сайті ВООЗ.

«Масштаб і загрози через спалах лихоманки Ебола вимагають від ВООЗ, Гвінеї, Ліберії і Сьєрра-Леоне підвищити рівень відповідальності. Країни вже визначилися у тому, чого вони потребують для боротьби з інфекцією, а ВООЗ у свою чергу звернеться до міжнародного співтовариства за допомогою», - заявила голова організації Маргарет Чен.

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В рамках програми по боротьбі з лихоманкою Ебола в регіон додатково буде спрямовано кілька сотень медичних фахівців. В даний час в Західній Африці вже працюють сотні медпрацівників, у тому числі 120 співробітників ВООЗ. Проте їх все одно не вистачає. Для стримування розповсюдження вірусів потрібно більше лікарів, медсестер, епідеміологів, фахівців з соціальної мобілізації логістики та управління інформацією. Головне завдання програми - зупинити поширення захворювання у країнах та не допустити його перенесення в сусідні держави.

Жертвами лихоманки Ебола на сьогоднішній день стали 729 осіб з Гвінеї, Ліберії та Сьєрра-Леоне, ще 1323 були інфіковані.

У спробі стримати поширення вірусу, уряд Сьєрра-Леоне заявив про введення в країні режиму надзвичайного стану на 2-3 місяці. Для забезпечення карантину будуть задіяні збройні сили, а для виявлення нових випадків спеціальними медичними командами будуть проводитися обходи дворів. Ліберія також прийняла екстрені заходи по боротьбі з лихоманкою: в країні закрили всі школи.