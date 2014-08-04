Депресія призводить до слабоумства

Депресія є фактором ризику розвитку деменції, повідомляють дослідники з Rush University, люди з великою кількістю симптомів депресії, як правило, страждають від більш швидкого зниження когнітивних здібностей, зокрема навичок мислення і пам'яті.

"Депресія є фактором ризику деменції, і ми повинні серйозно поставитися до розвитку її симптомів у пацієнтів літнього віку. Лікування депресії може знизити ризик розвитку деменції у літніх людей," - розповів провідний автор дослідження Роберт Вілсон, старший нейропсихолог в Центрі хвороби Альцгеймера Раш. Він перевірив дані понад 1 700 осіб у середньому віці 77 років, у яких на початку дослідження не було проблем з навичками мислення або пам'яті.

За весь період дослідження в цілому у 315 осіб, або 18%, розвинулася деменція, і ця хвороба чітко корелювала з симптомами депресії. Однак поки що дослідники не змогли пояснити точну природу відносин між двома цими захворюваннями. Зокрема, вчені не змогли з'ясувати, в якому напрямку працює цей взаємозв'язок - спочатку депресія запускає розвиток недоумства, або ж, навпаки, слабоумство змушує людей впадати в депресію.

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