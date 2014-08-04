В Австралії закликають врегулювати правила сурогатного материнства

Хлопчик на ім'я Гаммі має вроджену ваду серця, легеневу інфекцію, а також синдром Дауна. Він перебуває у лікарні в Таїланді та потребує негайного лікування.

Подружжя забрало в сурогатної матері його сестру-близнюка, в якої не виявили вад зі здоров'ям.

Його сурогатна мати Паттарамон Чанбуа заявила, що виростить хлопчика самостійно.

У мережі вже зібрали понад 185 тисяч доларів на лікування Гаммі.

Таїландка отримала від австралійської пари 15 тисяч доларів за свої послуги. Лікарі повідомили про проблеми з плодом на четвертий місяць вагітності. Подружжя просило жінку зробити аборт, однак вона відмовилась, оскільки, з її слів, це суперечило її буддистським віруванням.

Прем'єр-міністр Австралії Тоні Еббот назвав цей випадок "неймовірно сумною історією", яка ілюструє "пастки цього бізнесу".

В Австралії дозволено лише некомерційне сурогатне материнство. Подружжя повинне знайти жінку, яка погодиться виносити їх дитину безоплатно, за винятком медичних витрат.

В організації на захист сурогатного материнства заявляють, що кожного року до півтисячі пар їдуть за межі країни - в Індію, Таїланд, США, - аби знайти сурогатних батьків.

Рейчел Канде, виконавчий директор організації, сподівається, що цей випадок приведе до покращення правил міжнародного сурогатного материнства, а не до його заборони.

"Наш найбільший страх, що Австралія збирається заборонити міжнародне сурогатне материнство взагалі", - сказала пані Канде.

Британський юрист Нікола Скотт каже, що припинення вагітності при сурогатному материнстві не обговорюється заздалегідь. За словами правника, вирішенням цієї проблеми може стати міжнародний договір, подібний до Гаазької конвенції про усиновлення.

"Тоді кожна країна матиме свої власні правила. Батьки, сурогатні матері та діти будуть захищені", - вважає пані Скотт.

bbc.co.uk