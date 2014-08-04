Перець чилі може врятувати кишечник від пухлин

1 серпня в американському науковому журналі The Journal of Clinical Investigation було опубликовано дослідження вчених з університету Каліфорнії і школи медицини Сан-Дієго, в ході якого вдалося встановити, що перець чилі допомагає зберегти кишечник здоровим, перешкоджаючи розвитку пухлин.

Дія перцю пов'язана з "рецептором молекулярного болю" TRPV1, який спочатку був виявлений в сенсорних нейронах, де він грав роль детектора потенційно шкідливих для клітини стимулів: тепла, кислотності гострих хімічних речовин.

Пізніше TPRV1 був виявлений на епітеліальних клітинах кишечника, де він брав участь в активації рецептора зростання EGFR, що стимулює поділ клітин кишечника і сприяє розвитку пухлин.

Вчені виявили, що TRPV1 перешкоджає виробленню EGFR, знижуючи ризик небажаного росту клітин і розвитку пухлини кишечника. В ході експерименту виявилось, що у генетично модифікованих мишей з дефіцитом рецептора TRPV1 рівень новоутворень в кишечнику був вищий. Проте завдяки капсаїцину, який є у перцю і як подразник, створюючи відчуття печіння) зменшило пухлини і збільшило тривалість життя цих мишей більш ніж на 30%.

Дослідники мають намір продовжити вивчення зв'язку рецептору "молекулярного болю" з розвитком раку ободової і прямої кишки в ході подальших клінічних експериментів.

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