Дітям не варто говорити про користь продуктів

За словами дослідників з Північно-Західного університету в Іллінойсі, розповіді про те, наскільки корисні овочі і фрукти мають протилежну дію. Діти після таких розмов, навпаки, відмовляються від вживання цих важливих для розвитку організму продуктів. Все це відбувається тому, що багато малюків вже знають: корисне дуже часто виявляється несмачним і з упередженням ставляться до закликів батьків з'їсти багаті вітамінами і мінеральними речовинами овочі і фрукти, пише terrawoman.com.

Для того щоб виявити, наскільки розповіді про смачну та здорову їжу дієві, дослідники провели ряд експериментів. Для участі у них були обрані діти у віці від 3 до 5 років. Малюків розділили на кілька груп. Далі, вчені розповідали історію про дівчинку, яка їли морквину і крекери. Причому в одному оповіданні особливий наголос робився на тому, що після такої їжі дівчинка стала набагато розумнішою, сильнішою, здоровішою. Дітям розповідав, як маленька героїня навчилася рахувати й писати, а в іншому випадку, в оповіданнях про це не було сказано ні слова.

Малята уважно слухали розповідь про героїню, не проявляючи особливої відмінності в рівні концентрації уваги в різних групах. Зміни відбулися, коли дітям запропонували таке ж частування, яке було у дівчинки в оповіданні. Виявилося, що в групах, де про користь продуктів не було сказано нічого, учасники експерименту їли крекери і моркву краще, ніж там, де спеціально акцентувалася увага на необхідності цих продуктів для розвитку дитячого організму.

За словами вчених, подібні результат свідчить: маленькі діти впевнені, що корисні продукти не можуть бути смачними. Але які ж аргументи краще всього використовувати, щоб малюк їв із задоволенням. Батькам треба робити акцент на смакові якості фруктів і овочів.