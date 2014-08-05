Представлені результати I фази клінічних випробувань вакцини проти хвороби Паркінсона

Експериментальний препарат PD01A є першим ЛЗ, що впливає на білок альфа-синуклеїн, який, як вважається, безпосередньо пов'язаний з розвитком нейродегенератівного захворювання.

В ході I фази досліджень проводилася оцінка безпеки та переносимості двох різних доз PD01A. Участь у дослідженні взяли 32 людини, поділені на 3 групи. В першу увійшли 12 добровольців, які отримували ін'єкції по 15 мг PD01A, 12 пацієнтам з другої групи вводили по 75 мг ЛЗ, а решті 8 вводили плацебо. Всі учасники пройшли курс з чотирьох ін'єкцій з місячним інтервалом між уколами. Спостереження за пацієнтами тривало один рік.

За підсумками вчені підтвердили безпеку і хорошу переносимість лікарського засобу. Автори дослідження констатували, що у 50% після курсу PD01A почали вироблятися антитіла до альфа-синуклеїну. Також була відзначена стабілізація стану хворих, які пройшли експериментальне лікування, порівняно з пацієнтами з плацебо-групи.

Розвиток хвороби Паркінсона пов'язують з формуванням у нейронах головного мозку тілець Леві - білкових утворень, що складаються переважно з альфа-синуклеїну. На думку дослідників, скорочення нагромаджень альфа-синуклеїну в нейронах мозку допоможе сповільнити розвиток захворювання.

За словами розробників, набір учасників для проведення наступного етапу КД препарату стартує вже у вересні цього року.

remedium.ru