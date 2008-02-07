Відкриття конференц-залу в обласній протитуберкульозній лікарні Донецька за сприяння Благодійного Фонду «Розвиток України»

12 лютого в Донецькій обласній протитуберкульозній лікарні відбудеться урочисте відкриття конференц-залу після ремонту, здійсненого за технічного сприяння Благодійного Фонду «Розвиток України».

На відкритті буде присутній Директор БФ «Розвиток України» Анатолій Заболотний. У заході візьмуть участь керівники обласної протитуберкульозної лікарні, співробітники кафедри фтизіатрії Донецького Національного Медичного Університету, лікарі-фтизіатри протитуберкульозних установ області, а також менеджери «Програми подолання епідемії туберкульозу в Донецькій області на 2007-2011 роки» Денис Денисенко, Олена Нещерет, Ірина Сошенко, Володимир Мозговий.

Фінансування ремонту проводилося спільно з Обласною Державною Адміністрацією в рамках вказаної програми. Об`єм фінансування з боку Фонду склав 154 868, 96 грн.

Запрошуємо представників ЗМІ на церемонію відкриття, яка відбудеться об 11.00 за адресою: 83059, м. Донецьк, пр-т Ілліча, 104а. КЛПУ «Обласна клінічна туберкульозна лікарня».

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