Пологи не виправдовують очікування багатьох жінок

Опитування, проведене на одному з британських сайтів для батьків, виявило суперечливі дані. Приблизно половині матерів сподобалися пологи, однак 64% жінок сказали, що це був найбільш болючий досвід в їхньому життя, передає meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Учасниць також попросили згадати їх очікування до пологів. 44% зазначили, що не були належним чином готові до цього процесу. 81% жінок заявили: те, як породіллі зображуються у фільмах і телешоу, не відповідає реальності.

"Складно знайти інформацію про те, як насправді проходять пологи. Зазвичай картина або занадто мила, або лякає до смерті. Це може сформувати нереалістичні очікування", - коментує засновниця сайту Mumsnet Жюстін Робертс.

В опитуванні, проведеному на сайті Mumsnet, брали участь 1662 жінки. Приблизно половина з них зазначила: їм сподобалось народжувати. Трохи менше половини сказали, що не будуть народжувати знову або зроблять це якимсь іншим способом. Експерти сайту називають такий парадокс "ще одним з протиріч пологів". Крім того, опитування показало, що 19% жінок як і раніше займаються сексом на 9-му місяці вагітності.