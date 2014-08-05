Фісташки здатні захищати організм від стресів

За даними американських дослідників, щоденне вживання фісташок перешкоджає надмірному звуження судин у відповідь на стрес. У людей, що включають в свій раціон фісташки, нервова система краще контролює діяльність серцево-судинної системи, розповідають "МедНовости". Відомо, що горіхи містять клітковину, мікроелементи, антиоксиданти і велику кількість ненасичених жирів. Це сприяє зниженню рівня холестерину в крові і робить позитивний вплив на роботу серця. Горіхи є важливою частиною раціону харчування осіб з цукровим діабетом, так як в даній групі підвищений ризик розвитку серцево-судинних захворювань.

Дослідники з Університету Пенсільванії вивчали, як фісташки впливають на організм пацієнтів з цукровим діабетом другого типу. Протягом двох тижнів всі учасники харчувалися звичайною їжею, що містить 36% жирів. Їх розділили на дві групи. Перша група повинна була дотримуватися здорової дієти, що містить 27% жирів, а друга - дієти з 33% жирів, що включає дві порції фісташок (близько 150 горіхів в день, половина з яких були несолоними). Добова кількість калорій дієти була однаковою.

Через чотири тижні вчені виміряли кров'яний тиск пацієнтів і загальний периферичний опір судин під час відпочинку та при дії різних стресорів (була перевірена реакція організму на холод, і на спробу вирішити складну арифметичну задачу). Результати показали: у діабетиків, які щодня вживали фісташки, знизився ступінь звуження судин у відповідь на стрес і покращився контроль вегетативної нервової системи за серцево-судинною діяльністю. До кінця дослідження кров'яний тиск у осіб, які страждають від діабету, знизився приблизно на чотири пункти.

Холодовий і психічний стреси призводять до звуження судин, що значно збільшує навантаження на серце. Дієта, яка містить фісташки, здатна знизити реакцію судин на різні фізіологічні стреси. Дослідники відзначили поліпшення варіабельності серцевого ритму - показника, який характеризує ефективність взаємодії нервової і серцево-судинної систем організму. Активність блукаючого нерва, задіяного в розвитку цукрового діабету, підвищилася. "Введення фісташок в щоденний раціон харчування покращує кров'яний тиск, роботу блукаючого нерва і реакцію судин на стрес. Це допоможе знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань у хворих на цукровий діабет", - заявляє автор дослідження Шейла Вест.