Продукти зі смаком умамі допоможуть схуднути

Умамі - смак білкових речовин, що виділяється в самостійний, п'ятий смак. З японської мови це слово перекладається як "смачний". Смак мають продукти, що містять білок глутамат - м'ясо, пармезан, соєвий соус, гриби шиітаке і інші. Нове дослідження вчених з Університету Сассекса показало: п'ятий смак може впливати на почуття голоду, повідомляє meddaily.ru з посиланням на The Huffington Post.

Дослідник Мартін Йоманс розповідає: "Ми знали з попередніх досліджень, що продукти з високим вмістом білка, як правило, втамовують голод краще, ніж продукти, багаті вуглеводами та жирами. Умамі сигналізує про присутність білка, так що ми вирішили перевірити, чи знижує апетит вживання продуктів з таким смаком".

У дослідженні взяли участь 26 осіб. Вчені оцінювали ефект, який чинять на почуття голоду харчові добавки, глутамат натрію та інозінмонофосфат дегідрогенази. Обидві ці добавки, що надають їжі смак умамі, входили в низькокалорійний пряний морквяний суп і такий же суп, в який була таємно додано суміш білків і вуглеводів, щоб зробити його більш калорійним.

Учасників запитували, чи відчували вони почуття голоду після вживання супів. Люди, які їли низькокалорійний суп зі смаком умамі, з'їдали менше і не відчували себе голодними. Такий же ефект спостерігався і у тих, хто їв більш калорійний суп зі смаком умамі. Вчені припускають: п'ятий смак може допомогти тим, хто бореться із зайвою вагою.