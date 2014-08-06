Ягоди, які корисніші після заморожування

Чорницю і буяхи корисніше їсти після заморожування. До такого несподіваного висновку дійшли американські вчені з Державного Університету Південної Дакоти, США, пише ukrhealth.net.

Чорниця і буяхи — багатющі ресурси антиоксидантів антоцианінів, життєво важливих для нормального функціонування нервової та серцево-судинної систем. До цих пір було прийнято думати, що краще всього їх їсти свіжими, але вчені з США встановили, що чорниця і буяхи стають більш поживними після заморожування.

Причина в тому, що значна частина антиоксидантів знаходиться в шкірці ягід, яка погано засвоюється людиною. Замороження з подальшим розморожуванням порушують структуру шкірки, роблячи її легшою для засвоєння, пояснили автори роботи.

При цьому дослідники стверджують, що на кількості антиоксидантів заморозка ніяк не позначається — виходить, що чорниця і буяхи корисніші за все у вигляді смузі та коктейлів із заморожених ягід.