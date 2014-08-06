Професії, які провокують хвороби серця і судин

10:47, 06 серпня 2014
Зарубіжні новини
37

Найчастіше ускладнення розвивалися внаслідок шуму, стресу, викликаного роботою або невпевненістю, пасивного куріння і позмінного графіка роботи

Фото: УНИАН

Люди, що працюють на певних посадах, можуть отримати інфаркт і інсульт. Наприклад, працівники системи обслуговування і сині комірці потрапили в групу ризику. Там же виявилися безробітні, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Але найбільше ризикують працівники оптової торгівлі (2,9% людей, що займаються оптовими продажами в США, постраждали від хвороби серця або інсульту). Серед працівників фінансового сектора і страхування найрідше зустрічалися відповідні проблеми (0,8%). Найчастіше ускладнення розвивалися внаслідок шуму, стресу, викликаного самою роботою або невпевненістю, пасивного куріння і позмінного графіка роботи.

Дані висновки були озвучені після аналізу результатів опитувань, що проводилися в США в 2008-2012 роках. Опитування показували поширеність хвороб серця та інсультів у віковій групі до 55 років". Виявилося, найбільш тривожна статистика стосувалася адміністративних працівників, людей, що надають різні послуги підтримки, займаються відходами, рекультивацією, кредитуванням та індустрією харчування.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter