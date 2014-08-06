Професії, які провокують хвороби серця і судин

Люди, що працюють на певних посадах, можуть отримати інфаркт і інсульт. Наприклад, працівники системи обслуговування і сині комірці потрапили в групу ризику. Там же виявилися безробітні, пише meddaily.ru з посиланням на The Times of India.

Але найбільше ризикують працівники оптової торгівлі (2,9% людей, що займаються оптовими продажами в США, постраждали від хвороби серця або інсульту). Серед працівників фінансового сектора і страхування найрідше зустрічалися відповідні проблеми (0,8%). Найчастіше ускладнення розвивалися внаслідок шуму, стресу, викликаного самою роботою або невпевненістю, пасивного куріння і позмінного графіка роботи.

Дані висновки були озвучені після аналізу результатів опитувань, що проводилися в США в 2008-2012 роках. Опитування показували поширеність хвороб серця та інсультів у віковій групі до 55 років". Виявилося, найбільш тривожна статистика стосувалася адміністративних працівників, людей, що надають різні послуги підтримки, займаються відходами, рекультивацією, кредитуванням та індустрією харчування.