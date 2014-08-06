П'ять продуктів для збереження молодості

Ці п'ять продуктів допоможуть вам зберегти молодість. Що їсти, щоб не старіти? Вчені і дієтологи відповіли на це питання. Американські фахівці назвали 5 головних продуктів, які захищають організм жінки від старіння. Згідно з даними численних досліджень, щоб зберегти молодість, багатьом жінкам досить просто правильно харчуватися, пише directpress.ru.

Ефект anti-age мають продукти:

1. Оливкова олія

Завдяки вмісту антиоксидантів оливкова олія захищає від старіння весь організм в цілому.

2. Йогурт

Кальцій і корисні бактерії йогурту захищають від остеопорозу і хвороб шлунково-кишкового тракту, а також мають омолоджуючий ефект на шкіру.

3. Риба

Риба - еліксир молодості, завдяки жирним кислотам омега-3.

4. Шоколад

Це ласощі запобігають розвитку багатьох захворювань, пов'язаних зі старістю.

5. Горіхи, вино

Нещодавнє дослідження довело, що регулярне вживання горіхів подовжує життя в середньому на 2,5 року.

Також вчені радять в невеликих кількостях пити червоне вино, яке стимулює роботу серця і судин.