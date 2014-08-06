П'ять продуктів для збереження молодості
Американські фахівці назвали 5 головних продуктів, які захищають організм жінки від старіння
Ці п'ять продуктів допоможуть вам зберегти молодість. Що їсти, щоб не старіти? Вчені і дієтологи відповіли на це питання. Американські фахівці назвали 5 головних продуктів, які захищають організм жінки від старіння. Згідно з даними численних досліджень, щоб зберегти молодість, багатьом жінкам досить просто правильно харчуватися, пише directpress.ru.
Ефект anti-age мають продукти:
Завдяки вмісту антиоксидантів оливкова олія захищає від старіння весь організм в цілому.
2. Йогурт
Кальцій і корисні бактерії йогурту захищають від остеопорозу і хвороб шлунково-кишкового тракту, а також мають омолоджуючий ефект на шкіру.
3. Риба
Риба - еліксир молодості, завдяки жирним кислотам омега-3.
4. Шоколад
Це ласощі запобігають розвитку багатьох захворювань, пов'язаних зі старістю.
5. Горіхи, вино
Нещодавнє дослідження довело, що регулярне вживання горіхів подовжує життя в середньому на 2,5 року.
Також вчені радять в невеликих кількостях пити червоне вино, яке стимулює роботу серця і судин.