Багато пити води - шкідливо

Практично всі люди в літню спеку ризикують перепити рідини. Між тим, велика кількість випитої води може дуже несприятливо позначитися на роботі організму, - попереджають експерти, пише newss.net.ua.

На думку фахівців, навіть у вживанні чистої питної води потрібно дотримуватися помірності. Вчені давно дискутують про те, скільки в точності води слід пити людині. Пиття чистої води нерідко пропагується як корисна звичка - але в черговий раз експерти вирішили нагадати про те, що занадто велика кількість води шкодить організму.

Нефрологи Ден Нігойану і Стенлі Голдфар з Пенсільванського Університету прийшли в результаті аналізу цілого ряду наукових робіт до висновку про те, що «переконливих, підтверджених експериментально доказів того, що рясне пиття приносить користь здоров'ю, - немає».

Експерти вказують на те, що якщо пити дуже багато води, виникає ризик розрідження концентрації мінералів у крові, що грають украй важливу роль у нормальному функціонуванні організму.

«Таким чином, вода легше потрапляє всередину клітин нервової системи, що може спричинити формування набряку мозку, здатного просто вбити», - наводиться в пресі експертна думка.

Особливо небезпечним активну пиття води може виявитися для людей, що виконують високі фізичні навантаження, для спортсменів. Вважається, що для людей, які займаються спортом і важкою фізичною працею, норми споживання води підвищуються чи не вдвічі. Але медики рекомендують утримуватися від великої кількості води під час або відразу після заняття спортом, щоб уникнути гіпергідратації організму, при якій починають виходити з ладу найважливіші системи.

Такі симптоми як надзвичайна втома, м'язові спазми, нудота, відчуття тривоги, сплутаність або затьмарення свідомості, судоми, можуть вказувати на те, що організм «переводнений, і кров надто розріджена. Подібний стан може призвести до порушення функції нирок, печінки та серця.

За словами медиків, для відновлення мінерального балансу, порушеного через сильне потіння, необхідна порівняно невелика кількість вологи. Наприклад, для відновлення балансу рідини в організмі після тренування цілком достатньо півлітра води.