ВООЗ на надзвичайному засіданні обговорить ситуацію із спалахом лихоманки Ебола

Ситуацію із спалахом лихоманки Ебола сьогодні обговорить Всесвітня організація охорони здоров'я на надзвичайному засіданні.

Як повідомляє радіостанція «Эхо Москви», члени ВООЗ, обговорять, наскільки великою є загроза поширення лихоманки по світу і що потрібно зробити для запобігання спалаху смертельно небезпечного вірусу.

Кількість жертв спалаху лихоманки Ебола наближається до тисячі, більш як півтори тисячі осіб заразилися небезпечним захворюванням. За даними ВООЗ, це найсмертоносніший спалах лихоманки Ебола в історії. Вірус спочатку з'явився в Гвінеї, потім поширився на сусідні Сьєрра-Леоне і Ліберію. Смертельний випадок стався в Нігерії. Хвороба вийшла за межі Західної Африки. Лихоманка дісталася навіть до США. Двоє американців підхопили вірус. Вони заразилися лихоманкою в Західній Африці.

На боротьбу з поширенням небезпечного вірусу планується виділити великі суми. Так Світовий банк готовий надати 200 млн. доларів. На зазначені цілі Африканський банк розвитку має намір виділити додатково 60 млн. євро.