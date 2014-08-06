У лікарнях в Росії залишаються двоє поранених українських військових, які змушені були під час боїв перетнути українсько-російський кордон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив заступник директора Департаменту політики та комунікації Міністерства закордонних справ України Василь Зварич.

“Станом на сьогодні забезпечено повернення в Україну з території Російської Федерації 28 поранених українських військових, а також було доставлено тіла трьох українців, які померли в російських лікарнях від отриманих поранень”, - сказав він.

За словами Зварича, як тільки стабілізується стан здоров'я цих двох військовослужбовців, одразу буде вирішуватись питання їхнього повернення в Україну. При цьому Зварич підкреслив, що дане питання перебуває на особливому контролі в МЗС.

Водночас він наголосив, що вирішується питання лікування поранених українських військових за кордоном. Зварич нагадав, що 22 з них перебувають у лікарнях Польщі, Ізраїлю, Латвії та Литви. Також ведеться переговорний процес для відправки поранених до США, Німеччини, Словаччини та Румунії.

Громадяни України, які живуть в ОАЕ, Словенії та Австрії, надали допомогу з оздоровлення 50 дітей українських військових, які загинули в ході антитерористичної операції у східних областях України, сказав Зварич.