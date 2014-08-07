Кількість померлих від спалаху лихоманки «Ебола» зросла до 932 - ВООЗ

Нігерія, найбільш густонаселена африканська країна та інші, де був зафіксований спалах, підтвердили 5 нових випадків захворювання та одну смерть.

Іспанія направила до Ліберії медично обладнаний літак, щоб привезти додому священника, який заразився «Еболою».

За повідомленням медиків Саудівської Аравії, людина, яка здавала тест на цю лихоманку після повернення з Сьєра-Леоне померла у лікарні від серцевого нападу.

Читайте такожВООЗ на надзвичайному засіданні обговорить ситуацію із спалахом лихоманки Ебола

Тим часом стан американського медика, який був інфікований «Еболою» у Ліберії, покращується після застосування незатверджених ліків перед евакуацією до США.

Керівники ВООЗ та експерти наразі проводять дводенну зустріч, на якій обговорюють ситуацію зі спалахом «Еболи».

Джерело: http://www.radiosvoboda.org/content/article/26517255.html