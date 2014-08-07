Користь від профілактичного прийому аспірину перевищує імовірні ризики - вчені

Результати їх роботи опубликовані у журналі Annals of Oncology.

Згідно з висновками вчених, профілактичний прийом 75-325 мг аспірину на добу протягом 10 років сприяє зниженню ймовірності появи колоректального раку на 35%, а ризик смерті від нього на 40%. При цьому серед пацієнтів, які регулярно приймали аспірин, рак стравоходу і шлунка розвивався на 30% рідше.

Результати дослідження свідчать про те, що максимального позитивного ефекту від прийому ацетилсаліцилової кислоти можна домогтися, якщо приймати препарат щонайменше п'ять років. Причому вчені простежили залежність ступеня ризику від тривалості прийому препарату - чим довше пацієнт приймав аспірин, тим менше він був ризик раку і смерті від онкологічного захворювання.

Тим не менше, автори нагадують, що тривалий прийом аспірину може підвищити ризик шлунково-кишкової кровотечі. Серед 60-річних пацієнтів, які щодня приймали аспірин протягом 10 років, імовірність шлунково-кишкової кровотечі була вище на 2,2-3,6%. Ще одним негативним побічним ефектом аспірину є збільшення на 30-60% ризику розвитку виразки шлунка і дванадцятипалої кишки.

Раніше вчені довели, що регулярний прийом ацетилсаліцилової кислоти може значно знизити ризик розвитку раку підшлункової залози. Згідно з результатами дослідження, серед пацієнтів, регулярно вживали низькі дози ацетилсаліцилової кислоти, ймовірність розвитку раку підшлункової залози знижувалася на 48%.

remedium.ru