Любителі блакитних сирів ризикують здоров'ям

В останньому номері British Medical Journal опубліковані результати дослідження, згідно з яким блакитні сири містять набагато більше солі, ніж фірмові сири. Найбільша кількість солі - більше, ніж у морській воді міститься в халлумі і рокфорі, повідомляє видання The Guardian.

Згідно з даними, отриманими вченими, надмірне вживання таких сирів негативно позначається на здоров'ї, так як зловживання солоною їжею призводить до підвищення артеріального тиску, збільшення ризику серцево-судинних захворювань (наприклад, інсультів, інфарктів і серцевої недостатності) і розвитку захворювань нирок.

На одній з останніх сесій Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я було прийнято рішення, згідно з яким всі країни повинні прагнути скоротити споживання солі на 30% і до 2025 року дійти до щоденної норми споживання, рівної 5 грам солі на людину.

The Guardian наводить рейтинг найбільш солоних сирів, який включає, крім халлумі і рокфору, фету і едам. До сирів з найменшим вмістом солі належать емменталь, моцарелла, крем-чіз і котедж.

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