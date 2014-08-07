Американські вчені знайшли новий спосіб лікування лейкемії

Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) надало статус "прориву в лікуванні" нового способу лікування гострого лімфобластного лейкозу, повідомляє Ідо Эфрати в "Гаарец".

Вчені університету Пенсільванії винайшли спосіб лікування, при якому з організму хворого "вилучають" клітини крові, заражають вірусом, який виявляє уражені клітини і починає боротися з хворобою, а потім "повертають" клітини в організм пацієнта.

Досі лікування діяло в 80% випадків серед хворих, на яких не діяв жоден з конвенціональних способів лікування.

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