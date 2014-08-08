Британія виділить 3 млн фунтів на боротьбу з поширенням лихоманки Ебола

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на міністра з міжнародного розвитку країни Джустін Грінінг.

В четвер британський уряд провів чергову нараду щодо ситуації в Західній Африці, де вірус Ебола забрав життя майже тисячі людей. Кабінет міністрів на нараді, що пройшла минулого тижня, констатував, що загрози для країни в даний час немає, а британські медичні служби здатні протистояти поширенню захворювання всередині країни.

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"Дуже важливо, що Британія допомагає зробити все, щоб спалах Еболи був локалізований. Водночас ми працюємо з нашими партнерами над тим, щоб подбати про потерпілих і, особливо, про дітей, що залишилися без батьків", - сказала Грінінг журналістам після наради.

За її словами, виділені кошти будуть спрямовані ВООЗ, Міжнародному Червоному хресту та ЮНІСЕФ на оплату фахівців щодо захворювання, його дослідженню та відстежуванню поширення.

Раніше агентство з охорони здоров'я Англії випустило попередження для всіх лікарів регіону з переліком симптомів вірусу і запобіжних заходів під час обслуговування таких хворих.

Геморагічна лихоманка Ебола - смертельна хвороба, яка може поширюватися через прямий незахищений контакт з кров'ю або виділеннями інфікованої людини, а також в результаті контактів з предметами, які були забруднені від зараженої людини. У світі не існує специфічного лікування лихоманки Ебола або вакцини проти неї.