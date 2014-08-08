Антималярійний препарат допоможе від астми

Мова йде про артесунат, антималярійному препараті рослинного походження. Дослідники з'ясували, що цей засіб не менш ефективний, ніж дексаметазон, використовуваний астматиками. Прийом артесуната супроводжується набагато менш серйозними побічними ефектами.

Вчені вивчили, як артесунат справляється з окисним стресом і окисним ураженням легень. Виявилося, що протималярійні ліки справлялися з окисним ураженням легень у хворих на астму набагато краще, ніж дексаметазон.

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Відомо, що тривалий прийом кортикостероїдів, до яких належить і дексаметазон, призводить до розвитку ряду побічних ефектів. Прийом артесунату може виявитися більш безпечним і ефективним.

Найближчим часом сінгапурські вчені планують більш глибоко вивчити дію артесуната на організм хворих на астму, а також провести клінічні випробування протималярійного препарату на астматиках. Дослідники розраховують отримати нові дані про роботу ліки на молекулярному рівні, що дозволить в подальшому ввести артесунат в клінічну практику.

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