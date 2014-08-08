Ревматоїдний артрит піддається лікуванню - вчені

Ревматоїдний артрит, що вражає до 1% населення Землі, виклика біль і запалення суглобів, руйнування хрящової тканини і кістки. Співробітники ETH Zurich розробили особливий підхід у лікуванні артриту, випробувавши його на мишах. За словами вчених, тварини повністю вилікувалися від недуги.

Препарат являє собою активну суміш двох компонентів. Перший компонент - присутній в тілі імунний агент інтерлейкін-4. Він, як відомо, здатний при ревматоїдному артриті захищати кістки та хрящі. В парі з інтерлейкіном-4 йде антитіло. Воно приєднується до білка, що міститься тільки в запалених тканинах при певних захворюваннях.

Таким чином, інтерлейкін-4 гарантовано потрапляє в хворі тканини. Це підвищує ефективність і знижує ризик побічних реакцій. Крім чистої суміші двох компонентів, вчені перевірили її і в комбінації з протизапальним препаратом дексаметазоном. Лікування почалося відразу після того, як у лабораторних гризунів з'явилися видимі ознаки артриту.

Коли подвійну молекулу і ліки використовували окремо, вони могли тільки уповільнити розвиток захворювання. Але разом вони дозволили позбавитися від симптомів за кілька днів. При цьому стан імунної системи повернувся в норму. Випробування на людях повинні початися в наступному році, обіцяють вчені.

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