Отримані нові дані про шляхи поширення меланоми

Виявилося, що пухлинні клітини експресують різну кількість білка MITF - транскрипційного фактора, необхідного для активації або пригнічення роботи генів. Клітини, що містять велику кількість MITF, росли швидше, але були маломобильними, а клітини меланоми, що продукували небагато MITF, виявилися більш рухливими.

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Використовуючи флуоресцентні барвники, дослідники змогли спостерігати за поведінкою кожного типу клітин, які утворюють пухлину. Виявилося, що більш мобільні клітини допомагали менш рухливим пересуватися, що сприяло поширенню пухлинного процесу.

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Продукуючи ферменти, відомі як матриксні металопротеїнази, більш рухливі клітини «розчищали шлях» іншим клітинам пухлин.

Вченим вдалося отримати нові відомості про поширення меланоми, а також про те, що існують пухлинні клітини різних типів, взаємодія яких і веде до прогресії раку. Ці дані можуть виявитися корисними при розробці нових підходів до лікування меланоми.

Remedium.ru