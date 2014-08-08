ВООЗ визнала спалах Еболи міжнародною загрозою

Таке рішення експерти ВООЗ ухвалили за підсумками дводенного надзвичайного засідання в Женеві.

Вони кажуть, що без координування дій на міжнародному рівні неможливо буде зупинити поширення смертельного вірусу.

"Комітет одностайно дійшов висновку, що в даній ситуації наявні все необхідні умови для оголошення надзвичайної ситуації міжнародного значення в сфері громадської охорони здоров'я" - сказано в заяві ВООЗ.

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На думку організації, всі країни, де зафіксовані випадки зараження лихоманкою Ебола, повинні запровадити режим надзвичайного стану.

"Можливі наслідки подальшого поширення захворювання в світі особливо серйозні з огляду на високу вірулентність вірусу, інтенсивність його поширення і слабкість державних систем охорони здоров'я в уражених країнах і країнах, де ризик заразитися найвищий", - сказано в заяві ВООЗ.

Загалом у Гвінеї, Ліберії, Нігерії та Сьєрра-Леоне відомо про понад 1700 випадків захворювання на лихоманку Ебола.

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Генеральний директор ВООЗ Маргарет Чан закликала міжнародну спільноту допомогти країнам, які вражені "найбільш складним спалахом за всі 40 років існування цієї хвороби".

Доктор Чан сказала, що ВООЗ не буде запроваджувати заборону на подорожі до вражених Еболою країн чи якісь торговельні обмеження.

Втім, вона додала, що держави мають бути готові визначати, розслідувати і ізолювати випадки Еболи, серед іншого, і в аеропортах.

Інші рекомендації ВООЗ:

Надійні заходи нагляду, щоби виявити потенційні випадки хвороби

Належне інформування населення вражених країн про ризики

Ефективні заходи захисту медичних працівників.

У країнах, де поширилася лихоманка Ебола, становище погіршуються слабкістю державної медицини, недостатньою кількістю медиків, лаборантів і навіть захисного одягу, стверджують експерти ВООЗ.

Однак, як сказав Кейджі Фукуда, голова департаменту безпеки ВООЗ, якщо вжити правильні дії стосовно заражених вірусом, то поширення лихоманки можна зупити.

"Це не якась загадкова нова хвороба. Це інфекційне захворювання, яке можна зупинити, - каже він. - Це не той вірус, що поширюється повітряним шляхом".

Професор Девід Гейманн з Лондонської школи гігієни і тропічних хвороб каже, що рекомендації медиків "вичерпні і побудовані на досвіді".

Симптоми включають лихоманку, кровотечі і пошкодження центральної нервової системи.

Смертність може досягати 90%, однак у нинішньому спалаху - біля 55%.

Інкубаційний період - від двох днів до 21 дня.

Вакцини і методів лікування немає.

Стан інфікованих полегшує догляд з регідрацією.

Вважають, що носіями вірусу в природі є фруктові кажани.