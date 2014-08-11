З Росії повернуть 8 дітей-інвалідів, викрадених терористами

Про це кореспондентові УНІАН повідомив співробітник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону.

«На даний момент у місті Донецьк Ростовської області, перебувають восьмеро дітей-інвалідів, викрадених терористами з Луганського дитячого будинку. Після надання їм необхідної допомоги й реабілітації через пережиті події, їх буде повернено до України», - сказав консул.

На питання УНІАН, чи є згода російської сторони повернути українських дітей, він відповів: «Так».

Читайте такожУ Луганську терористи викрали дітей-інвалідів - омбудсман

Як повідомляв УНІАН з посиланням на Департамент інформаційної політики Міністерства закордонних справ України, 8 серпня представниками озброєних терористичних формувань, які діють на сході України, було незаконно переміщено через пункт пропуску «Ізварине-Донецьк» до Російської федерації сім українських дітей у віці до 2-х років, хворих на дитячий церебральний параліч, викрадених з Будинку малятка міста Луганськ.