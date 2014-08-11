Нанозалізо може замінити препарати проти анемії

Однак люди не завжди отримують достатню кількість цього елементу з їжею, в цьому випадку вони змушені приймати препарати заліза додатково.

Група дослідників з Кембріджа під керівництвом Дори Перейра (Dora Pereira) з'ясувала, що залізо в наноформі легше засвоюється організмом, ніж більшість сучасних препаратів, що містять розчинне двовалентне залізо. Прийом подібних добавок нерідко супроводжується неприємними побічними ефектами.

Двовалентне залізо не завжди повністю засвоюється організмом, його надлишок залишається в кишечнику. Залізо може використовуватися кишковими бактеріями, що веде до порушення існуючого бактеріального балансу і стає причиною розвитку побічних ефектів.

Британські вчені зробили спробу замінити двовалентне залізо наночастинками, що містять феритин. В їжі залізо міститься саме у формі феритину, який меншою мірою взаємодіє з кишковими бактеріями і хімічними сполуками, які там знаходяться.

Вони створили п'ять типів наночастинок, що містять залізо разом з різними комбінаціями органічних кислот. Спершу безпека отриманих частинок була протестована на культурах клітин та експериментальних мишей. Після цього група вчених приступила до досліджень ефективності нанозаліза за участю 26 жінок, які перебувають у стадії пременопаузи. Вважається, що саме у них найчастіше розвивається дефіцит заліза.

Один з типів частинок опинився на 80% ефективніше існуючих в даний час препаратів заліза, а також не викликав побічних ефектів. В даний час дослідники планують провести тестування нового препарату з участю більшої кількості людей.

remedium.ru