Хто більше всіх схильний до депресії

На конференції виступили науковці, які дійшли висновку, що крім того, щоб думати про порятунок навколишнього середовища від надмірного забруднення і виснаження ресурсів, ми повинні замислитися про те, що змушує людину вести споживацький спосіб життя.

В результаті проведених досліджень виявилося, що як для самої людини, так і для нашої планети буде корисно не зациклюватися на матеріалізмі та власних бажаннях, а бути вдячними за те, що у нас є. Психологи зазначили: чим менше людей будуть мати "зайві" бажання, тим менше буде розтрачено земельних та енергетичних ресурсів. Крім цього, за даними дослідження вчених з університету Бейлор (США), матеріалісти частіше страждають через депресію, а також менше задоволені своїми стосунками з оточуючими людьми.

Психологи радять не зациклюватися на матеріальній стороні життя та приділяти увагу не грошам, а часу, витраченого на переоцінку власного життя, побудову стосунків, пізнання себе і подяку. Саме почуття вдячності, за даними вчених, є важливим фактором, що сприяє доброму самопочуттю.

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