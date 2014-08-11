Голодування корисне для здоров'я - медики

Проте в даному випадку голодування є стресом з позитивним впливом. Якщо тілу, що постійно працює над перетравлювати їжі, дати трохи відпочинку, то організм, безумовно, скаже вам «спасибі».

Проаналізувавши результати дослідження, вчені встановили, що люди, які утримувалися від їжі кожний перший понеділок місяця, мали більш низьку ймовірність щодо розвитку важких хвороб. Зокрема, при цьому ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи знижується на 40%, а у хворих на астму відчутно скорочується кількість нападів.

За даними експертів, навіть таке помірне голодування - один раз на місяць стає для організму справжнім стресом. Хоча цей стрес - м'який, і він позитивно впливає на імунітет, оскільки активізує його захисні механізми. На думку медиків, при такому режимі голодування знижується ризик ракових недуг. За словами фахівців, зовсім не обов'язково голодувати цілий день, так як для активації імунних ресурсів можна пропустити або сніданок або вечерю.

Крім того медики наголошують на необхідності обов'язково дотримуватися однієї умови: якщо ви зважилися на голодування, то слід робити це регулярно.

Мed2.ru